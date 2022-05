FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Auf den ersten Blick hob Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen enttäuschenden Ausblick auf die Profitabilität der Kraftwerkssparte im zweiten Halbjahr hervor. Ein starkes zweites Geschäftsquartal in dieser Sparte habe aber einmal mehr die Probleme der Windkrafttochter Gamesa überlagert. Deren Kursschwäche Papiere mache es wahrscheinlicher, dass es binnen 6 bis 12 Monaten zu einer Offerte an die übrigen verbliebenen Aktionäre kommt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.