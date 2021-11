HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy nach jüngsten Spekulationen über die Möglichkeit einer Übernahme der Windanlagen-Tochter Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Es sei zunehmend dringlicher für das Management des Energiekonzerns, diesem Thema ein Ende zu setzen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Montag vorliegenden Studie. Egal, was herauskomme, das Ergebnis wäre angesichts der Kursschwankungen in jedem Fall von Vorteil für die Siemens-Energy-Aktionäre. Die Kapitalmarkttage im Mai 2022 hält Buller für einen günstigen Zeitpunkt für eine klare Stellungnahme durch das Management./ck/ajx



