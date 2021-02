ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Siemens Energy nach vollständigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Stromkonzern habe einen starken Start in das neue Geschäftsjahr gehabt, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die nun vorgelegten Zahlen deckten sich zugleich aber mit den bereits vorab veröffentlichten. Die Ziele für das Gesamtgeschäftsjahr seien bekräftigt worden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 07:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.