NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen. Analystin Daniela Costa nannte die Zahlen solide und rechnet damit, dass die Konsensschätzungen nun prozentual im hohen einstelligen Bereich steigen werden. Wichtige Aspekte für die Telefonkonferenz dürften Aussagen zur Beteiligung an Siemens Energy sein sowie zu den langfristigen Plänen für Siemens Healthineers, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/tih;