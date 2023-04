ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der europäische Investitionsgütersektor dürfte sich in das Jahr 2023 hinein weiterhin vergleichsweise besser als der Gesamtmarkt entwickelt haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf das erste Quartal. Siemens wolle am 17. Mai über sein zweites Geschäftsquartal berichten und dürfte einen Anstieg der Gesamtaufträge - sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum Vorquartal bekannt geben, schrieb er./ck/jha/;