ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Automatisierungstrends in China stützten den Geschäftsbereich Digital Industries (DI) von Siemens erheblich, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem Übergang zu SaaS (Cloud-basierte Lösungen) dürfte DI das Rückgrat für Wachstum und Profitabilität der Konzerngruppe werden./ck/bek;