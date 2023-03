NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal mit soliden Ergebnissen. Die Münchner hätten in einer Analystenrunde aber eine Normalisierung der Auftragslage im Bereich Digital Industries signalisiert, der noch nicht völlig in den Markterwartungen einkalkuliert sei. Toennessen kappte seine Schätzung für den Auftragseingang, ließ aber die Ergebnisprognosen (Ebita, EPS) unverändert./ag/tav;