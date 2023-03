FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Auf einer Branchenkonferenz habe sich die Führung des Industriekonzerns optimistisch geäußert und auf die anhaltend solide Auftragsdynamik in den Bereichen Smart Infrastructure und Mobility verwiesen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der rekordhohe Auftragsbestand des Konzerns ermögliche eine optimale Auslastung der Produktionskapazitäten und eine weitere Verbesserung der Bruttomargen./gl/bek;