FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 155 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Industriekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie mit höheren Bewertungen in der gesamten Branche./bek/men;