NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum vierten Quartal von 162 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa begründete das höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit grundsätzlich höheren Bewertungen im Sektor./bek/jha/;