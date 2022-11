NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. In allen Aspekten stark, nannte Analyst Simon Toennessen den Geschäftsbericht der Münchner am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der optimistische Ausblick auf das Automatisierungsgeschäft widerspreche den Abschwungsorgen./ag/ajx;