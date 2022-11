NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Analystin Daniela Costa attestierte den Münchnern am Donnerstag in einer ersten Reaktion solide übertroffene Erwartungen im vierten Geschäftsquartal und einen ebenso guten Ausblick./ag/mis;