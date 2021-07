NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens vor den am 5. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen ist laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie optimistischer als der Durchschnitt der Analysten. Er rechnet damit, dass Siemens mit seinem bereinigten Ergebnis je Aktie den Konsens um 6 Prozent übertreffen werde. Er verwies auf höhere Schätzungen für das Wachstum aus eigener Kraft und erwartete höhere Margen im Industriegeschäft./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 15:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 15:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.