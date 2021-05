NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Siemens nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die kurzzyklische Nachfrage in China sei nach wie vor stützend für alle Geschäftsbereiche des Industriekonzerns, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich verwies sie aber darauf, dass die Vergleichskennziffern für das aktuelle Kalenderquartal schwerer erreichbar sein werden. Zum Kapitalmarkttag im Juni schrieb sie, dass der Fokus auf den Plänen zur Beschleunigung des Wachstums liegen werde. Zudem solle, passend zur neuen Strategie, ein neuer finanzieller Rahmen bekannt gegeben werden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 11:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.