NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Siemens von 139 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Virgo begründete das höhere Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem zuletzt gestiegenen Optimismus der US-Investmentbank für Siemens Healtineers. Er rechnet damit, dass das Digitalisierungsgeschäft 2021 und darüber hinaus ein Kurstreiber für den Industriekonzern bleibt./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 01:34 / ET

