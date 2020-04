LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Shop Apotheke nach Zahlen und optimistischeren Aussagen für das Gesamtjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Zwischenbericht zum ersten Quartal habe ihre Schätzungen leicht übertroffen, was angesichts der Corona-Pandemie jedoch nicht überrascht habe, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie. Interessanter sei indes die geplante E-Rezeptpflicht ab 2022./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 08:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.