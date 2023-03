FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Shop Apotheke nach Zahlen von 118 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe ein weiteres profitables Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr ließen die Markterwartungen klar hinter sich./bek/gl;