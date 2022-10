FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Shop Apotheke vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Analyst Jan Koch rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer weiteren Beschleunigung des Wachstums und einem bestätigten Ausblick. Die Gewinnentwicklung der Online-Apotheke dürfte davon profitiert haben, dass die Kosten im Vergleich zum ersten Halbjahr gesunken seien. Vor den Zahlen am 31. Oktober hält er in Kürze schon erste geschäftliche Eckdaten für wahrscheinlich./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.