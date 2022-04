HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Das Umsatzwachstum der Online-Apotheke liege am unteren Rand der ausgegebenen Prognosespanne, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien zwar attraktiv bewertet, die Zahlen aber kein Kurstreiber. Das seien vielmehr Nachrichten über die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.