HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shop Apotheke nach Eckdaten zum vierten Quartal von 210 auf 175 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem soliden Umsatzwachstum. Das Geschäft der Online-Apotheke mit rezeptfreien Medikamenten habe die fortdauernde Schwäche der verschreibungspflichtigen Mittel mehr als ausgeglichen. Die verzögerte Einführung des E-Rezepts sollte mittlerweile weitgehend eingepreist sein./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 17:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.