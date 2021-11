NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke angesichts eines Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Nach einem ersten Einblick in die Koalitionsziele sei der klare Fokus erkennbar, das deutsche Gesundheitssystem im Zuge der Digitalisierung zu modernisieren, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die Absicht der Ampel-Parteien, die Einführung von E-Rezepten zu beschleunigen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 02:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 02:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.