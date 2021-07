NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke trotz eines verdüsterten Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Analyst Alexander Thiel zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung besonders davon überrascht, dass die Online-Apotheke neben den Umsatzzielen auch die Ergebnisprognose in Richtung Gewinnschwelle gesenkt habe. Dies bedürfe größerer Erklärung nach dem Zuwachs im ersten Quartal. Der Konzern müsse mehr für die Vermarktung aufwenden und mehr Kunden für verschreibungspflichtige Medikamente gewinnen, forderte er./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2021 / 00:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2021 / 00:48 / ET



