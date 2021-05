NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Das Urteil gegen den Ölkonzern zur schnelleren Kohlendioxidreduktion sei ein Schuss vor den Bug, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei allerdings sei wahrscheinlich, dass der Konzern in Berufung gehen wird. Zudem profitiere der Konzern von einer erhöhten Ölnachfrage in einer weiter anziehenden Konjunktur nach dem Ende der Corona-Krise./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 00:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / 00:37 / BST



