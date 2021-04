Shell (Royal Dutch Shell) (A) overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Aktie des Ölkonzerns zähle zu seinen bevorzugten Werten, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bis zum vierten Quartal sollte die Unternehmensverschuldung unter 65 Milliarden US-Dollar sinken, was Potenzial für Barmittelausschüttungen über Aktienrückkäufe berge./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 16:30 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.