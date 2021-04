ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1815 Pence belassen. Den jüngsten Neuigkeiten des Ölkonzerns entsprechend, sei eine Nettoverschuldung von rund 73 Milliarden Dollar zum Ende des ersten Quartals zu erwarten, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das wäre höher als die avisierten 65 Milliarden Dollar./mf/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.