NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Der Verkauf der Felder im Permian-Gebiet sei gleich aus mehreren Gründen positiv zu werten, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern beschleunige einerseits seine geplante Energiewende und reduziere die Emissionen. Zudem würden auch die Aktionäre mit sieben Milliarden Dollar bedacht./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 18:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 18:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.