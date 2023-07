NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2950 Pence belassen. Dies schrieb Analyst Christyan Malek in einer tiefgreifenderen Analyse des pragmatischen Kapitalmarkttages des Energiekonzerns, die am Montag vorliegt. Letztlich sieht er den Status von Shell als Kerninvestment im globalen Energiebereich untermauert./ag/edh;