NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell vor Zahlen aus dem Sektor zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analyst Christyan Malek riet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aus taktischen Gründen zur Vorsicht. Der Brent-Ölpreis könne eher unter 70 US-Dollar fallen als über 90 Dollar steigen. Mit Blick auf die Gewinne je Aktie der großen Öl- und Gaskonzerne bestünden Risiken. Für Shell und Totalenergie sprächen aber die Erwartungen an den Free Cashflow./bek/gl;