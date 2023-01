NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Shell-Aktien den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und die Einstufung beim Kursziel von 2950 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Christyan Malek verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf Signale für eine positive Trendwende im Gasgeschäft des Öl- und Gaskonzerns und den Value-Fokus des neuen Chefs. Er rechnet mit Aktienrückkäufen im Wert von vier Milliarden US-Dollar. Wegen der deutlichen Korrektur der Gaspreise stiegen derweil die Risiken für die Gewinne (EPS) der Branche. Seine diesbezüglichen Schätzungen für 2023 lägen zehn Prozent unter dem Konsens. Die fundamentalen Bewertungen seien indes immer noch attraktiv. Malek favorisiert Totalenergies, Shell und Galp. Dagegen stufte er neben Eni auch Equinor und OMV ab./gl/ag;