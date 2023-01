LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth bewertete in einer am Montag vorliegenden Studie den am Freitag vorgelegten Zwischenbericht des Ölkonzerns alles in allem als "neutral"./ck/tih;