LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Trotz steigender Zinsen und wachsender Rezessionssorgen dürfte der Energiesektor ein weiteres starkes Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Überschüssige freie Barmittel dürften für Aktienrückkäufe und den Schuldenabbau genutzt werden. Erhöhte Steuerbelastungen seien wohl kaum vermeidbar, wobei diese die Raffineriebetreiber am stärksten treffen dürften. Die Sektorbewertungen blieben generell vielversprechend./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.