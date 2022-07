LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einem "erfreulichen Zwischenbericht" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analystin Lydia Rainforth passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für das zweite Quartal um drei Prozent nach oben an. Eine Dividendenerhöhung werde wahrscheinlicher./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.