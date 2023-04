NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Das Angebot an Flüssiggas bleibe knapp, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Angesichts niedrigerer Preise am Spotmarkt dürften die Gasproduzenten stärker auf Lieferkontrakte auf Termin gesetzt haben, vor allem mit Blick auf den nächsten Winter. Mit Blick auf die im ersten Quartal geförderten Volumina dürfte Shell an der Spitze liegen./bek/ajx;