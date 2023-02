NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Rekordhohe Gewinne im integrierten Gasgeschäft hätten den Konzerngewinn angetrieben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Ergebnis im Gasgeschäft sei etwa um die Hälfte höher ausgefallen als der bisherige Rekordgewinn./bek/ajx;