NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Der Vorstandswechsel eröffne neue Möglichkeiten, mit den komplexen aktuellen Herausforderungen umzugehen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Innerhalb der großen Ölwerte bleibe Shell der aussichtsreichste Titel./mf/tav;