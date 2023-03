FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2987 Pence belassen. Analyst James Hubbard passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Öl- und Gaskonzern an die Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 an. Seine EPS-Prognose von 4,36 US-Dollar entspreche weitgehend dem Bloomberg-Konsens./ck/edh;