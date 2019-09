MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Sell" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Der Kohlenstoffspezialist sei nach wie vor eine riskante Wette, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, solange kein neuer Vorstandschef da sei und keine neuen Unternehmensziele präsentiert würden, vor allem für den Geschäftsbereich CFM (Composites - Fibers & Materials)./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 11:39 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 11:39 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.