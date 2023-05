HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach einem Großauftrag des indischen Verteidigungsministeriums auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Brennstoffzellen-Anbieter habe sich in dem Land einen weiteren Großauftrag gesichert, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dieser Auftrag und der bereits hohe Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals dürften die Grundlage dafür sein, dass das Unternehmen das obere Ende der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 erreichen kann./la/tih;