NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Scout24 nach der Präsentation vorläufiger Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Online-Marktplatz habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Markterwartungen für dieses Jahr bewegten sich derweil am oberen Ende der vom Unternehmen angepeilten Spanne und implizierten eine leichte Überarbeitung der Prognosen nach unten hin./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 02:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 02:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.