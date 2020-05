NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Scout24 von 53 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Immobilienplattform habe sich während des Lockdowns gut geschlagen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch mittelfristig dürfte das Unternehmen mit der Plattform mehr Geld machen. Die ergriffenen Initiativen dürften die Marktführerschaft stärken./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / 12:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2020 / 12:21 / ET



