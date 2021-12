NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Scout24 nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa sprach in einer ersten Reaktion am Donnerstag von einer "ermutigenden Präsentation" des Online-Immobilienmarktplatzes, was die Umsatzwachstumschancen betreffe. Sie hält zudem die beschleunigten Investitionen für 2022 für gerechtfertigt. Den aktuell kräftigen Kursrückgang der Aktie sieht sie als "Kaufgelegenheit". Der Markt habe wohl nur die nun sinkende Konsensschätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) eingepreist, aber nicht die möglichen mittelfristigen Umsatz- und Ebitda-Verbesserungen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 14:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 14:16 / ET





