ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach vorläufigen Zahlen des Online-Immobilienmarktplatzes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57,30 Euro belassen. Das erwartungsgemäß verlaufene vergangene Jahr und der bestätigte Ausblick auf 2023 sollten am Markt moderat positiv aufgenommen werden, nachdem die Aktie binnen eines Monats vier Prozent verloren habe, schrieb Analyst Adam Berlin am Dienstag in einer ersten Reaktion./gl/tih;