NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach der angekündigten Übernahme der Sprengnetter Gruppe auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Zukauf sollte von den Anlegern des Online-Immobilienmarktplatzes wohlwollend betrachtet werden, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Vorstandschef und Gründer der Sprengnetter Gruppe habe in einem bekanntermaßen ineffizienten Hypothekenmarkt eine Duopolstellung errungen. Es können nach Ansicht des Experten große kommerzielle Synergien risikoarm erzielt werden. Unter dem Strich habe Scout24 seine Strategie des vernetzten Marktplatzes erfolgreich vorangetrieben./la/ck;