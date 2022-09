FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz mache durch eine zunehmend breitere geschäftliche Aufstellung gute Fortschritte in schwierigen Zeiten, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei die Aktie inzwischen zu einer der defensiveren Werte im Online-Kosmos avanciert. Die Expertin geht davon aus, dass sich diese Widerstandsfähigkeit fortsetzen wird./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.