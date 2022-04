LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Scout24 von 75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zielsenkung begründete Analyst Christopher Johnen in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsbilanz mit höheren Kapitalkosten. Vom ersten Quartal des Online-Portalbetreibers erwartet er sich mehr Umsatzdynamik und höheres Ergebniswachstum, aber auch steigende Investitionen./ag/edh



