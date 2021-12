HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Scout24 mit "Buy" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zuletzt sei die Aktie wegen eines enttäuschenden Gewinnziels für 2022 unter Druck geraten, dafür seien aber höhere Kosten verantwortlich und nicht niedrigere Umsätze, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Online-Portalbetreiber durchlaufe einen Wandel im Business-Mix, der zusätzlicher Investitionen bedürfe. Diese seien sinnvoll und sie sollten es dem Konzern ermöglichen, mittelfristig beim Wachstum einen Gang höher zu schalten./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





