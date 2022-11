NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 100 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Elektrokonzern profitiere zwar von starken Branchentrends wie der Elektrifizierung und der industriellen Automatisierung, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch seine angehobenen Schätzungen lägen immer noch unter den Konsensprognosen. Die Anleger sollten die Finger von der Aktie lassen, bis die Erwartungen und die Bewertung attraktiver seien./gl/mis;