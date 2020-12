NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Schneider Electric nach der jüngsten bankeigenen Industriesektor-Konferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nicht alle Aktivitäten, die nicht auf die Bauwirtschaft bezogen seien, seien schwach, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter anderem hätten der Elektrotechnikkonzern Schneider und der Aufzugbauer Kone auf sich im Wandel befindende Nutzungsmuster verwiesen. Schneider habe zudem sein Ziel einer operativen Profitabilität, gemessen an einer Ebita-Marge von 17 Prozent, für das Jahr 2022 bekräftigt./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.