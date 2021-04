Schneider Electric overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Schneider Electric von 117 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Elektrotechnikkonzern behalte nach wie vor seinen verdienten Premiumstatus, aber Konkurrent Siemens hole auf, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu großen europäischen Kapitalgüterunternehmen. Vor allem mit Blick auf das Wachstum und die Umwandlung von Gewinnen in verfügbares Barvermögen sei Schneider herausragend./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.