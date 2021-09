NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric nach einer Diskussionsrunde mit Vorstandschef Jean-Pascal Tricoire im Rahmen einer Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Aussagen seien insgesamt positiv gewesen, auch mit Blick auf die Aussichten der kommenden Jahre, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2021 / 01:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 02:24 / ET





